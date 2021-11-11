Число пациентов с COVID-19 в реанимациях и на ИВЛ назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Два человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 156 человек.

Загруженность составляет 21,4% (на 730 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, число болеющих КВИ беременных и детей увеличилось в Атырауской области.



