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Число пациентов с COVID-19 в реанимациях и на ИВЛ назвали в Атырау
11 Ноября 2021 21:37
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Два человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 156 человек.
Загруженность составляет 21,4% (на 730 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).
Как ранее сообщалось, число болеющих КВИ беременных и детей увеличилось в Атырауской области.
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