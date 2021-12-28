Число пациентов с COVID-19 сократилось в инфекционных стационарах Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. До 68 человек сократилось число пациентов с COVID-19 инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 3 человек. Два случая подтверждено в городе Атырау, один случай - в Курмангазинском районе. У всех 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 62 человека, в модульной больнице - 49, в районных инфекционных стационарах - 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 4 пациента с коронавирусной инфекцией. Летом под инфекционные стационары в Атырау были перепрофилированы все лечебные учреждения.
- Ключи от квартир вручили молодым врачам в Атырау
- Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области
- В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация против коронавируса
- Сколько вызовов поступает в службу скорой медпомощи Казахстана
- Вертолеты медавиации в Казахстане ежедневно осуществляют до 15 вылетов
- Сколько павлодарцев вакцинировались от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана