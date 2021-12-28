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Число пациентов с COVID-19 сократилось в инфекционных стационарах Атырауской области

28 Декабря 2021 21:29
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Число пациентов с COVID-19 сократилось в инфекционных стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. До 68 человек сократилось число пациентов с COVID-19 инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 3 человек. Два случая подтверждено в городе Атырау, один случай - в Курмангазинском районе. У всех 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 62 человека, в модульной больнице - 49, в районных инфекционных стационарах - 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 4 пациента с коронавирусной инфекцией. Летом под инфекционные стационары в Атырау были перепрофилированы все лечебные учреждения.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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