Число отравившихся на Тенгизском месторождении возросло

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В больницу города Кульсары Жылыойского района с симптомами отравления поступили еще два сотрудника АО «Монтажспецстрой». Таким образом общее число отравившихся на Тенгизском месторождении достигло 28 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Массовое отравления произошло на Тенгизском месторождении в вахтовом поселке Болашак во вторник вечером. Тогда в больницу поступил 21 человек. К сегодняшнему дню число отравившихся возросло. В настоящее время в столовой, где питались пострадавшие, взяты смывы с продуктов, а также бакпосев у сотрудников на патогенную флору. Исследования проводятся в лаборатории. По предварительной версии, люди могли отравиться гренками в яичной смеси», - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уаисов.

Ранее сообщалось, что случай массового отравления был зафиксирован в вахтовом поселке Болашак вечером 16 октября после ужина в одной из столовых.