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Число отравившихся на Тенгизском месторождении возросло

18 Октября 2018 16:06 252
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Число отравившихся на Тенгизском месторождении возросло

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В  больницу города Кульсары Жылыойского района с симптомами отравления  поступили еще два сотрудника АО «Монтажспецстрой». Таким образом общее число отравившихся на Тенгизском месторождении достигло 28 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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«Массовое отравления произошло на Тенгизском месторождении в вахтовом поселке Болашак во вторник вечером. Тогда в больницу поступил 21 человек. К сегодняшнему дню число отравившихся возросло. В настоящее время в столовой, где питались пострадавшие, взяты смывы с продуктов, а также бакпосев у сотрудников на патогенную флору. Исследования проводятся в лаборатории. По предварительной версии, люди могли отравиться гренками в яичной смеси», - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уаисов.

Ранее сообщалось, что случай массового отравления был зафиксирован в вахтовом поселке Болашак вечером 16 октября после ужина в одной из столовых.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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