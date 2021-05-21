Число организаций ВКО, вошедших в проект ASHYQ, увеличивается

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Предприятия Восточного Казахстана с 26 апреля 2021 года подключились к проекту, который позволит минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией в общественных местах. Сейчас уже порядка 236 объектов бизнеса стали официальными его участниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций ВКО.

По данным Региональной Палаты предпринимателей ВКО, 100 объектов, среди которых предприятия общепита, театр и сауна, вошли в проект в тестовом режиме, добровольными участниками, без льгот стали – 17 (вузы, воинские части, а также бани). Организации находятся в городах Усть-Каменогорск, Семей и в Глубоковском районе.

Теперь в большинство кафе и ресторанов, фитнес-залов, саун и прочих заведений нельзя попасть тем, кто болен COVID-19 или зарегистрирован в числе контактных с заболевшим человеком. Однако, правило не распространяется на тех, у кого имеется паспорт вакцинации. При посещении объекта на входе проверяется статус человека, посредством приложения ASHY, куда вводится ИИН гражданина.