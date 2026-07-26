Число оправдательных приговоров выросло в Жамбылской области

За первые шесть месяцев такие решения вынесли в отношении 17 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одновременно увеличился и общий поток уголовных дел. За полгода суды приняли 850 дел в отношении 1 045 человек против 772 дел в отношении 900 человек годом ранее.

Большая часть оправдательных решений пришлась на дела частного обвинения. Только по статье об оскорблении суды оправдали десять человек.

Если исключить эту категорию, оправдательные приговоры получили семь подсудимых. Двое из них обвинялись в тяжких преступлениях, четверо — в преступлениях средней тяжести, еще один — в совершении уголовного проступка.

В целом за полугодие с вынесением приговора завершили 719 дел в отношении 835 человек. При этом заметно сократилось число процессов с участием присяжных. В этом году они рассмотрели только два дела, тогда как в 2025 году им доверили 11.

Одновременно выросла нагрузка на апелляционную коллегию. За отчетный период она изучила 1 120 дел и материалов, тогда как за те же шесть месяцев 2025 года — 796.

Ранее апелляционная коллегия ВКО оправдала шестерых, отменив обвинительный приговор по делу о мараловодческом хозяйстве. В Верховном суде также сообщали, что суды присяжных выносят оправдательные приговоры чаще общих судов.