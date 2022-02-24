Число оправдательных приговоров по уголовным делам возросло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда Ербар Калиев на брифинге отметил снижение нагрузки по уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Е. Калиева, в суды в прошлом году поступило 1 056 уголовных дел в отношении 1 281 лица. Возросло число оправдательных приговоров – 14 против 11 в 2020-м году.

«Карательная практика в регионе несколько ужесточилась. В 2021-м году произошел незначительный рост осужденных к лишению свободы. Так, из 947 осужденных реальное лишение свободы назначено 319 лицам. Причинами роста числа лиц, осужденных к лишению свободы, является рост количества уголовных дел, относящихся к категории особо тяжких преступлений с 49 до 59, рост на 50% числа осужденных к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести. При этом за тяжкие преступления лишение свободы назначено 198 лицам, или 42% к общему числу осужденных», - сказал Е. Калиев.

Общая сумма штрафов за все виды преступлений, не связанных с лишением свободы, наложенная судами, превысила 151 млн тенге.

Е. Калиев отметил, что судами применялись все предусмотренные уголовным законом альтернативные лишению свободы виды наказаний: штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы.

«В апелляционном порядке в прошлом году рассмотрено 235 уголовных дел в отношении 251 лица. В 2020-м году был пересмотрен 161 приговор в отношении 189 лиц. Отменены приговоры в отношении шести лиц. В 2020-м – в отношении четырех. Изменено 33 приговора в отношении 38 лиц. В кассационном порядке отменены три приговора, изменены – девять. Показатель качества отправления правосудия в 2021-м году судами области в сравнении с 2020-м годом ухудшился на 0,8%», - добавил Е. Калиев.