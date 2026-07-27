Число обращений о банкротстве выросло более чем вдвое в Жамбылской области

Жители региона все чаще пытаются урегулировать долговые проблемы с помощью судебных процедур, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первые шесть месяцев 2026 года суды получили 632 иска о восстановлении платежеспособности или признании граждан банкротами. За аналогичный период прошлого года таких обращений было 275. Таким образом, их количество увеличилось на 357, или почти на 130%.

В Жамбылском областном суде рост связывают с тем, что часть жителей уже не может своевременно исполнять обязательства перед банками. Обращение в суд становится для них попыткой либо восстановить платежеспособность, либо официально пройти процедуру банкротства.

Эта тенденция развивается на фоне общего увеличения числа финансовых споров. За полгода в суды поступило 7 235 исков по банковским договорам, факторингу и деятельности микрофинансовых организаций против 4 008 годом ранее.

В результате с учетом остатка прошлого года в производстве судов находилось 24 288 гражданских исков – на 49,2% больше прошлогоднего показателя.

Кто и на каких условиях может подать на банкротство в Казахстане.