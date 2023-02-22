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Число обращений в травматологию резко возросло в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Февраля 2023, 14:06
Число обращений в травматологию резко возросло в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сегодня резко возросло число обращений в травматологический пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи на 13:00 часов утра обратились 34 пациента. В основном – с переломами верхних и нижних конечностей, меньше – с ушибами. Пять человек госпитализированы.

За вчерашние сутки в травматологию обратились 32 горожанина.

В травмпункте врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь и просят горожан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу.

Минувшей ночью в Петропавловске прошел дождь. Утром с опозданием вышел на маршруты общественный транспорт, занятия для учащихся первой и второй смен перевели в дистанционный режим.


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