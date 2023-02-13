Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Число обращений по фактам бытового насилия увеличилось втрое в Казахстане

13 Февраля 2023, 12:24
Число обращений по фактам бытового насилия увеличилось втрое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», - сказал Ренат Зулхаиров.

В результате, как отметил спикер, безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку.

В сентябре 2022 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие. Этот нашло отражение и в предвыборной программе Президента, во исполнение которого Министерством внутренних дел по согласованию с госорганами выработаны следующие законодательные изменения:

1) переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Это позволит привлекать к ответственности дебошира без заявления потерпевшей;

2) исключение возможности повторного примирения сторон;

3) ужесточение административной уголовной ответственности за бытовое насилие.


Новости по теме
Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
95% дорожных аварий совершаются по вине водителей - МВД РК
В Костанайской области девять иностранцев выдворены за пределы страны
Теги:
Читайте также
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде
Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
Наркопритон ликвидировали в Павлодаре
Гибель годовалого малыша расследуют в Актобе
16 кг золотосодержащей руды изъяли у незаконного старателя в Степногорке
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей