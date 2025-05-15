В Казахстане число обменников при банках сократилось, внебанковских — выросло

По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке наличной иностранной валюты в Республике Казахстан работают 2 082 обменных пункта (на 1 января 2025 года — 2 078, на 1 января 2024 года — 2 147, на 1 января 2023 года — 2 114). Из них 1 517 (72,86%) принадлежат банкам и АО «Казпочта» (на 1 января 2025 года — 1 514, на 1 января 2024 года — 1 618, на 1 января 2023 года — 1 645), небанковские обменные пункты — 565 (27,14%), (на 1 января 2025 года — 564, на 1 января 2024 года — 529, на 1 января 2023 года — 469), — сообщили в Нацбанке.

Из этого следует, что за год количество обменных пунктов, принадлежащих банкам, сократилось, в то время как число обменников, находящихся в собственности частных предпринимателей, увеличилось.