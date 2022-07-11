11 Июля 2022 09:30

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе превысило 5,8 млн

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошедшей неделе превысило 5,8 млн, что на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом держится на уровне второй половины мая. Смертность из-за коронавируса при этом также растет, передает МИА «Казинформ».

Новая волна в Европе

В некоторых европейских странах отмечается резкий скачок заболеваемости. Самые высокие показатели сейчас во Франции, где в сутки регистрируют свыше 150 тыс. случаев, что для страны является максимумом с конца марта. Далее следует Германия, где ежедневно ковид регистрируют у 130-140 тыс. жителей. На третьем месте - Италия, показатели превысили 100 тыс. новых случаев в сутки.

Также с начала лета вдвое выросла заболеваемость в Испании, в три раза - в Австрии и Нидерландах, в четыре - в Греции, в шесть - в Бельгии. Снижение отмечается только в Португалии, а в ряде стран Восточной Европы ситуация стабильна.

Подъем в Латинской Америке

В странах Латинской Америки, где с прошлой волны прошло уже около полугода, снова начался рост показателей. Так, в Мексике с начала июня темпы распространения инфекции выросли сразу в 10 раз. Сейчас там регистрируют свыше 30 тыс. заболевших ежедневно. Однако самый высокий показатель в Бразилии, где ковид диагностируют примерно у 70 тыс. человек. На таком уровне заболеваемость там держится уже две недели.

В Колумбии значения не такие высокие - в сутки регистрируют около 3,2 тыс. случаев, но для страны это максимум с февраля. В Чили с начала лета показатели не опускаются ниже 8 тыс.

Пока новых серьезных вспышек не фиксируется только в Аргентине.

Рост в Азии и на Ближнем Востоке

В Индии впервые за пять месяцев число новых случаев за 24 часа превысило 20 тыс. При этом в прошлую волну суточные значения доходили почти до 350 тыс. Заболеваемость резко пошла в рост в Японии, где с мая отмечалось серьезное снижение. Сейчас в стране вновь регистрируют около 50 тыс. случаев в день.

Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели.

Небольшой подъем заболеваемости также фиксируется в Индонезии, Малайзии и Южной Корее.

Скачок смертности

За семь дней из-за COVID-19 умерли 11,5 тыс. человек, что на 3 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первое место по смертности вновь вышли США, где за семь дней умерли около 1,6 тыс. человек. Далее следует Бразилия, однако там было зарегистрировано всего на 14 смертей меньше, чем в США.

На третьем месте Германия, где зафиксировали около 600 летальных исходов за семь дней.

Фото: tass.ru