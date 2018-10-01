Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 4 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число нарушений в сфере госзакупок выросло в 2 раза - Каирбек Сулейменов

12 Октября 2018 19:43 75
Поделиться:
Число нарушений в сфере госзакупок выросло в 2 раза - Каирбек Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП РК «Атамекен» Каирбек Сулейменов отметил, что по сравнению с 2017 годом за 8 месяцев 2018 года количество уголовных правонарушений в системе госзакупок увеличилось в 2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году совет рассматривал вопрос о коррупциогенности сферы государственных закупок. Было отмечено, что в законодательстве имеются системные коррупционные предпосылки, которые оказывают негативное влияние на бизнес. К сожалению, практика показывает, что нарушения продолжаются. За 8 месяцев текущего года в 2 раза увеличилось количество уголовных правонарушений в сфере закупок, нарушений было совершено больше, чем за весь 2017 год», - сообщил К. Сулейменов.

В частности, к уголовной ответственности в 2017 году был привлечен 61 человек, а за 8 месяцев текущего года - 267 человек.

«В настоящее время Парламент рассматривает законопроект по изменению законодательства о госзакупках, который нацелен на решение задач по снятию определенного объема коррупционных рисков», - добавил он.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Коррупция,
Поделиться:

Автор:

Камила Амирова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив