Число нападений на школы в мире выросло на 40% — ООН

В 2024-2025 годах в мире зафиксировали более 8,5 тысячи нападений на сферу образования — на 40% больше предыдущего показателя и больше, чем когда-либо за время наблюдений. Не менее 10,6 тысячи учащихся и педагогов были убиты, ранены или похищены, передает агентство Kazinform.

Согласно докладу Глобальной коалиции по защите образования от нападений, не менее 10,6 тысячи учащихся и педагогов за этот период были убиты, ранены или похищены. При этом масштабы использования школ военными почти удвоились.

Об этом говорится в материалах, опубликованных по случаю Международного дня защиты от нападений в сфере образования, который отмечается 9 сентября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что на фоне роста вооруженных конфликтов получение образования становится все более опасным.

— Образование — это билет в лучшее будущее для каждого ребенка и каждого представителя молодого поколения. Это также одно из основных прав человека. Однако осуществление этого права становится все более опасным, — заявил Генсек ООН.

Он подчеркнул, что государства обязаны обеспечивать каждому ребенку право на образование и безопасность учебных заведений, а стороны конфликтов — предотвращать нападения на школы и обеспечивать привлечение виновных к ответственности.

Гутерриш также призвал страны инвестировать в образование для всех детей, поддерживать Декларацию о безопасности школ и Глобальную коалицию по защите образования от нападений.

Масштаб проблемы продолжает расти. По имеющимся данным, сегодня 258 миллионов детей в 87 странах, пострадавших от кризисов, сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. Это на 21 миллион больше, чем полтора года назад. Из них 93 миллиона детей вообще не посещают школу.

Кроме того, ООН подтвердила более 38 тысяч серьезных нарушений прав детей в условиях вооруженных конфликтов в 2025 году. Это стало максимальным показателем за 30 лет мониторинга.

Директор фонда «Образование не может ждать» Майса Джалбут отметила, что последствия отсутствия доступа к образованию выходят далеко за пределы учебного процесса. Девочки, не посещающие школу, чаще сталкиваются с гендерным насилием, а мальчики — с риском принудительной вербовки в вооруженные группы.

По ее словам, речь идет не о сопутствующем ущербе, а о системных, предсказуемых и предотвратимых потерях.

По случаю Международного дня защиты от нападений в сфере образования Джалбут призвала стороны конфликтов соблюдать нормы международного гуманитарного права и прекратить нападения на школы, учащихся и педагогов.

Фонд «Образование не может ждать» также запустил кампанию Hope Starts Here, в рамках которой планируется привлечь 600 млн долларов. Средства предполагается направить на обеспечение безопасного и качественного образования для 10 миллионов детей, находящихся в наиболее критических ситуациях по всему миру.

Ранее, по информации ООН, сообщалось, что более 17 тысяч детей оказались в зоне бедствия в Непале.