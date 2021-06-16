Число находящихся в стационарах пациентов с КВИ назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 331 житель Атырауской области проходит лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 27 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено шесть заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском и Кызылкогинском районах - по 3 случая заболевания, в Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у 13 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 27 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 538 человек, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 18, в районных инфекционных стационарах - 56. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 46.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Ранее сообщалось сколько человек привились от КВИ в Атырауской области.



