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    22:01, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Число находящихся в стационарах пациентов с КВИ назвали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 331 житель Атырауской области проходит лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 27 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено шесть заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском и Кызылкогинском районах - по 3 случая заболевания, в Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у 13 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 27 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 538 человек, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 18, в районных инфекционных стационарах - 56. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 46.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Ранее сообщалось сколько человек привились от КВИ в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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