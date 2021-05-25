АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Число находящихся в реанимации больных коронавирусом назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона проходят лечение 524 человека. Загруженность коек составляет 24,9% (на 2098 койко-мест). В реанимации находятся 27 пациентов - загруженность составляет 33,3% (на 81 койко-место). Из 27 человек к аппаратам ИВЛ подключено пять человек.

Как ранее сообщалось, в Атырау из-за коронавируса изменился график работы рынков и торгово-развлекательных центров.