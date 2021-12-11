Число находящихся в реанимации больных COVID-19 сообщили  в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Число находящихся в реанимации пациентов с COVID-19 сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 96 человек. Загруженность составляет 16,5% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации области лежат 16 пациентов с COVID-19, четверо из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось, вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области.



