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    07:37, 11 Декабрь 2021 | GMT +6

    Число находящихся в реанимации больных COVID-19 сообщили  в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Число находящихся в реанимации пациентов с COVID-19 сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 96 человек. Загруженность составляет 16,5% (на 580 койко-мест).

    В отделениях реанимации области лежат 16 пациентов с COVID-19, четверо из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).

    Как ранее сообщалось, вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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