Число министерств и ведомств в два раза сократят в Узбекистане

20 Декабря 2022, 19:26

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в рамках реформирования государственного управления планируется сократить число министерств и ведомств в более чем 2 раза. Об этом сегодня в послании парламенту заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Узбекистана отметил, что пришло время перейти от «ручного управления» к компактной и эффективной системе госуправления.

«На первом этапе будут реформированы министерства, кардинально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, количество министерств и ведомств будет сокращено с нынешних 61 до 28», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру.

«Отныне министры не будут работать по старинке. Если у министра нет четких стратегических подходов в своей сфере и его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя? Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы долго к этому готовились, это требование времени», - подчеркнул Президент.

Фото: t.me/Press_Secretary_Uz