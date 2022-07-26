26 Июля 2022 04:51

Число мест по госзаказу увеличится в частных детских садах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в частных детских садах дополнительно появится 600 мест по госзаказу. Отдел образования объявил конкурс среди потенциальных поставщиков. Прием документов стартовал 25 июля и продлится до 12 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Сейчас по городу в 60 частных дошкольных организациях по государственному образовательному заказу имеется 8846 мест. Мы дополнительно проводим конкурс на 600 мест. Участвовать могут действующие и новые частные предприятия», – сообщили в отделе образования Караганды.

Подушевое финансирование на одного ребенка составляет 41 717 тенге.

Заявки принимаются от желающих открыть инклюзивные и спецкоррекционные группы.

Объявление о конкурсе и требования к конкурсной документации размещены на сайте отдела образования.