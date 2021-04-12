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    09:38, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Число летальных случаев от коронавируса выросло в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 57% летальных случаев от коронавирусной инфекции приходится на Нур-Султан, Алматы и Алматинскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства министр заявил об ухудшении эпидситуации в стране в апреле.

    «Наряду с ростом заболеваемости отмечается рост числа летальных случаев. По стране с февраля число умерших от КВИ выросло в 1,4 раза. При этом 57% летальных случаев приходится на Нур-Султан, Алматы и Алматинскую область», - сказал Алексей Цой.

    Он отметил, что с учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 48 тысяч в сутки, что составляет 41% от общей суточной мощности по стране.

    По словам Алексея Цоя, с учетом складывающейся ситуации во всех регионах принимаются дополнительные ограничительные меры.

    «Учитывая ухудшение эпидситуации, акимам регионов необходимо обеспечить постоянный мониторинг ситуации, оперативное реагирование и принятие профилактических и противоэпидемиологических мер», - сказал министр.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Минздрав РК
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