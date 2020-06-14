Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 77: скончались еще 4 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - пациентка 1941 года рождения,

Павлодарская область - 1971 года женщина,

Акмолинская область - мужчина 1977 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 77 летальных случаев.