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Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 77: скончались еще 4 человека
14 Июня 2020 22:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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город Нур-Султан - пациентка 1941 года рождения,
Павлодарская область - 1971 года женщина,
Акмолинская область - мужчина 1977 года рождения и женщина 1952 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 77 летальных случаев.
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