Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 73

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Пациентка 1942 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 73 летальных случая.