Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 72: скончались еще 2 человека

НУР-СУЛТАН - Зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Шымкент - мужчина 1944 года рождения,

Западно-Казахстанская область - мужчина 1938 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 72 летальных случая.