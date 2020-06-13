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Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 72: скончались еще 2 человека

13 Июня 2020 20:56
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Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 72: скончались еще 2 человека

НУР-СУЛТАН - Зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Шымкент - мужчина 1944 года рождения,

Западно-Казахстанская область - мужчина 1938 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 72 летальных случая.


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#Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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