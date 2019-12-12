Число квартирных краж в Казахстане снизилось на 7,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние четыре года в стране отмечается снижение квартирных краж на треть. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 11 месяцев зарегистрировано 30 тысяч квартирных краж, что на 7,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задержано 6733 преступника», - сказал начальник управления департамента криминальной полиции МВД РК Нуржан Рахметуллаев на брифинге для журналистов.

По информации МВД, за период задержано 43 преступных группы общей численностью 150 человек. Из них 12 преступников оказались гражданами стран СНГ.

«В Алматы с начала года обезврежено 7 преступных групп из числа жителей Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, которые изобличены в совершении 31 квартирной кражи. В Нур-Султан пресечена криминальная деятельность 9 преступных групп квартирных «воров-гастролеров» из города Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, совершивших в общей сложности 50 квартирных краж, - проинформировал Н. Рахметуллаев.

«К примеру, в Нур-Султане задержана группа из 4 человек, в состав которой входила и девушка. Они орудовали исключительно в «спальных» районах. Выбирали дома, где имелись козырьки, забираясь на которые, проникали в квартиры через открытые форточки или отжимали пластиковые окна. В поселке Ильинка пресечена деятельность группы воров, которые действовали только на окраине города с целью быть незамеченными и выслеживали время, когда хозяева квартиры вечером покидали свое жилище. До места совершения преступлений они всегда добирались маршрутным автобусом. Доказано совершение 10 краж из коттеджей и частных домов, - привел пример начальник управления.

Ранее в МВД сообщили, что с января 2020 года ломбарды будут относиться к микрофинансовым организациям. Теперь согласно правилам, ломбарды будут обязаны передавать в кредитное бюро сведения обо всем залоговом имуществе, а подразделения полиции будут иметь доступ в данное бюро для сверки предмета залога с похищенным имуществом.