Число краж скота сократилось почти на 20 % за год в Казахстане

15 Декабря 2022, 11:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь текущего года в стране было зарегистрировано 1,7 тысячи случаев кражи скота — сразу на 19,6% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде прошлого года зафиксировали 2,1 тысячи краж, минус 22,3% за год, передает МИА «Казинформ» на Energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений было зарегистрировано в Алматинской (325 случаев, минус 22,1%), Туркестанской (232 случая, минус 1,7%) и Западно-Казахстанской (161 случай, плюс 5,2%) областях.

Правонарушения в секторе совершили 737 лиц — на 17% меньше, чем годом ранее.

Большую часть попавшихся на скотокрадстве составили безработные - 591 человек, минус 19,5% за год. Также среди правонарушителей — 70 рабочих, 9 частных предпринимателей, 9 учащихся и 1 государственный служащий.

Как сообщалось ранее, более 220 фактов краж скота полицейские раскрыли всего за два дня: в МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад». В период 28–30 ноября стражи порядка задержали 175 человек.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к 1 ноября текущего года в стране числилось 8,8 млн голов КРС — на 4,7% больше, чем годом ранее.

Выросло также поголовье лошадей (3,7 млн голов, плюс 11,9%), верблюдов (263,6 тысячи голов, плюс 8,7%) и овец (20,3 млн голов, плюс 4,3%).

Сократилось поголовье свиней (на 11,6%, до 828 тысяч голов), птицы (на 2,1%, до 49,3 млн голов) и коз (на 1%, до 2,4 млн голов).