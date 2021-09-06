Число краж скота снизилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области снизилось число краж скота. В 2021 году полиция зарегистрировала 42 таких случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в регионе уже зарегистрировано 42 факта краж скота. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текущем году произошло снижение краж скота на 16%», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, в населённых пунктах региона продолжается беспорядочный вольный выпас скота. Из-за отсутствия нормального контроля со стороны их владельцев процветает скотокрадство, и остаются серьёзные угрозы на дорогах для автотранспорта.

«В области функционируют 146 штрафных стоянок для бродячего скота. Только за 8 месяцев текущего года 5827 голов бесхозно пасущегося скота полицейскими водворены на специальные штрафные стоянки; в первую очередь это делается для того, чтобы животных не угнали скотокрады», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Из-за безответственности самих владельцев скота пропадают сельхозживотные, считают люди в погонах. Многие пасут скот в неустановленных местах и без присмотра, поэтому скотина уходит на большие расстояния, в труднодоступные места. В таких случаях полиции приходится помогать искать коров или овец.