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    01:01, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Число краж скота снизилось в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области снизилось число краж скота. В 2021 году полиция зарегистрировала 42 таких случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года в регионе уже зарегистрировано 42 факта краж скота. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текущем году произошло снижение краж скота на 16%», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным стражей порядка, в населённых пунктах региона продолжается беспорядочный вольный выпас скота. Из-за отсутствия нормального контроля со стороны их владельцев процветает скотокрадство, и остаются серьёзные угрозы на дорогах для автотранспорта.

    «В области функционируют 146 штрафных стоянок для бродячего скота. Только за 8 месяцев текущего года 5827 голов бесхозно пасущегося скота полицейскими водворены на специальные штрафные стоянки; в первую очередь это делается для того, чтобы животных не угнали скотокрады», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Из-за безответственности самих владельцев скота пропадают сельхозживотные, считают люди в погонах. Многие пасут скот в неустановленных местах и без присмотра, поэтому скотина уходит на большие расстояния, в труднодоступные места. В таких случаях полиции приходится помогать искать коров или овец.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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