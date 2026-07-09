Число корпоративных банкротств резко выросло в Японии

В Японии в первом полугодии 2026 года число корпоративных банкротств впервые за 12 лет превысило 5 тысяч, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Kyodo News .

По данным исследователей Tokyo Shoko Research, в январе–июне 2026 года было зарегистрировано 5 346 корпоративных банкротств с задолженностью не менее 10 млн иен (около 62 тыс. долларов). Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и первый случай за последние 12 лет, когда показатель превысил отметку в 5 тысяч.

Аналитики отмечают, что ослабление курса иены ускорило инфляцию, что особенно сильно ударило по малым и средним предприятиям.

Дополнительным фактором остается хроническая нехватка работников. В Tokyo Shoko Research предупреждают, что уже осенью темпы роста числа банкротств могут ускориться.

Около 90% обанкротившихся компаний — предприятия с численностью менее 10 сотрудников, а почти 80% случаев пришлись на фирмы с обязательствами менее 100 млн иен.

По отраслям больше всего банкротств зафиксировано в сфере услуг — 1 819 случаев (+7,2%). На втором месте находится строительная отрасль, где обанкротились 1 026 компаний.

Ранее сообщалось, что Япония с 1 июля в пять раз повысила визовые сборы для иностранных граждан, а также втрое увеличила налог на выезд из страны.