В павильоне «Узбекистан» в Дубае в рамках международного климатического форума COP28 состоялось мероприятие «Климатические мигранты, климатические риски и адаптация», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы министерства экологии Узбекистана, цель мероприятия – собрать вместе все заинтересованные стороны из стран Центральной Азии и связанные с ними учреждения для обмена опытом в отношении рисков и миграции в случае изменения климата.

Министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов отметил, что последствия изменения климата вызывают ряд проблем во всем мире. Из-за климатических и не климатических факторов почти половина населения планеты испытывает серьезную нехватку воды.

- Зачастую они покидают свои территории. Согласно последним исследованиям, число климатических мигрантов может достичь 1,2 миллиарда к 2050 году. Связь между окружающей средой, развитием и безопасностью является основным фактором, влияющим на региональный ландшафт республик Центральной Азии, – подчеркнул министр.

Исследования показывают, что за последние 50-60 лет в результате изменения климата поверхность ледников в Центральной Азии сократилась на 30 процентов, что напрямую отразилось на реках и их экосистемах. Среднегодовая температура выросла на 1,5 градуса Цельсия за последние несколько десятилетий и по прогнозам, к концу столетия увеличится на 2–5,7 градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане создадут национальный реестр по учету выбросов.