Число инвалидов снизилось в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев рассказал о преимуществах внедрения портала социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в регионе из 9 тыс. человек, нуждающихся в средствах реабилитации, в прошлом году удалось обеспечить всего 5,2 тыс. Основная проблема низкого обеспечения - проведение государственных закупок, которые зачастую имеют длительный процедурный срок.

Чтобы впредь исключить бюрократические проволочки, с 2020 года внедряется портал социальных услуг. Он позволит лицам с инвалидностью самостоятельно приобретать средства и услуги реабилитации непосредственно у поставщика с учетом индивидуальной потребности.

«Внедрение портала позволит улучшить качество предоставляемых технических средств и услуг, сократить сроки, повысит добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность данных мероприятий. Например, услогополучатель сможет самостоятельно выбрать санаторий с учетом медицинских показаний и характера заболевания», - сказал А. Сакипкереев.

С января на портале будет открыт доступ по 24 видам технических средств реабилитации, не требующих индивидуального подбора. С 2021 года будет осуществлен полный переход.

В области проживают около 27 тыс. человек с ограниченными возможностями. За последние 5 лет их число снизилось на 2,2 тыс.