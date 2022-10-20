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    22:09, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Число интернет-мошенничеств снизилось в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 524 интернет-мошенничества. Отмечается незначительное снижение этого вида преступлений – на 17 фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, впервые рост сетевых афер, наблюдавшийся в регионе в последние годы, удалось остановить.

    Наибольшее количество мошенничеств – 244 из 524 - связано с требованием предоплаты за несуществующие товары и услуги по объявлениям в интернете.

    На схему «звонок из банка» — 164 случая обмана, то есть почти каждое третье.

    Еще 100 мошенничеств — это оформление кредитов на чужое имя.

    «Сотрудники полиции проводят масштабную профилактическую работу. Используется наглядная агитация: буклеты, памятки, билборды. На LED-экранах в людных местах, в кинотеатрах транслируются видеоролики. В TikTok действует аккаунт anti_hacker_sko, совместно с волонтерами создаются новые разъяснительные видео. Ведется мониторинг интернет-пространства, выявили и направили на блокировку 326 ссылок на интернет-сайты с противоправным контентом, заблокировали 205 фейковых объявлений», — проинформировал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.


    Теги:
    Мошенничество Северо-Казахстанская область Криминал Правоохранительные органы
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