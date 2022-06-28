28 Июня 2022 18:11

Число иностранных туристов увеличилось на 118% в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Развитие туристических связей между исламскими странами ускорит процесс восстановления после пандемии. Об этом заявил председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев на 11-й Конференции министров туризма Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) 28 июня в Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.

По словам Нагиева, развиваются взаимные туристические связи Азербайджана с государствами-членами ОИС. Доля туристов из исламских стран в Азербайджане составляет 55% от общего числа туристов. Увеличение количества прямых рейсов между Баку и основными городами стран-членов организации и наличие упрощенного визового режима внесут вклад в дальнейшее увеличение этих показателей.

«Индустрия туризма в Азербайджане начала быстро восстанавливаться в постпандемический период, и уже за первые пять месяцев текущего года количество иностранных граждан, прибывающих в нашу страну, увеличилось на 118% по сравнению с прошлым годом», - отметил Глава агентства.

По итогам мероприятия будут определены дата и место проведения очередной конференции, а также кандидаты на премию «Город туризма» ОИС за 2023-2024 годы.

Ранее в 2006 году Азербайджан принял 5-ю конференцию министров туризма стран-членов организации, в 2018 году азербайджанский город Габала был выбран туристической столицей исламского мира на 2020 год.

В конференции принимают участие более 160 делегатов из 39 стран, в том числе генеральный секретарь Организации Хусейн Брахим Таха, министры и заместители министров туризма государств-членов организации, послы, представители международных организаций, представляющих семь институтов ОИС.