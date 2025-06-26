15:00, 26 Июнь 2025 | GMT +5
Число иностранных туристов в Южной Корее может превысить 20 млн в этом году
Число иностранных туристов, посетивших Южную Корею в 2025 году, по прогнозам, превысит 20 миллионов человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Согласно данным института, ожидаемый показатель значительно превышает прошлогодний уровень — 16,37 млн. Кроме того, в отчёте говорится, что Южная Корея может получить около 20,2 млрд долларов США от расходов иностранных туристов.
Ранее Южная Корея ввела электронную систему миграционных карт для иностранцев.
Между тем интерес к Казахстану со стороны южнокорейцев также растёт. В 2024 году количество туристов из Южной Кореи увеличилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом.