В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан ответили на вопрос агентства Kazinform, сколько иностранных посольств и представительств международных организаций аккредитовано в Казахстане.

— Казахстан установил дипломатические отношения со 187 государствами. Сегодня в нашей стране работают 71 иностранное посольство, а также представительства 32 международных организаций. Вместе с тем, в Казахстане функционируют 24 генеральных консульства и одно консульство, — сообщили в МИД РК.

По информации министерства, число иностранных дипломатических миссий, которые открываются в нашей республике, постоянно растет.