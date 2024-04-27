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    14:29, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Число иностранных дипмиссий в Казахстане постоянно растет — МИД РК

    МИД РК
    Фото: Kazinform

    В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан ответили на вопрос агентства Kazinform, сколько иностранных посольств и представительств международных организаций аккредитовано в Казахстане.

    — Казахстан установил дипломатические отношения со 187 государствами. Сегодня в нашей стране работают 71 иностранное посольство, а также представительства 32 международных организаций. Вместе с тем, в Казахстане функционируют 24 генеральных консульства и одно консульство, — сообщили в МИД РК.

    По информации министерства, число иностранных дипломатических миссий, которые открываются в нашей республике, постоянно растет. 

    — Ряд государств заявил о своих намерениях открыть посольства в Астане, сейчас мы ведем соответствующую работу с нашими иностранными партнерами, — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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