Число иностранцев в Казахстане увеличилось в три раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным информационной системы еQonaq, с 1 июня по 23 июля в гостиницах страны остановились 250 468 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.



Это более чем в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году за это время в отечественных отелях отдохнули 77 645 иностранных туристов.

Количество туристов из стран СНГ составило 180 тысяч или 72% от общего числа. В прошлом году этот же показатель составлял 77%. То есть увеличивается доля туристов из дальнего зарубежья.

Число туристов из Монголии выросло в 11,6 раза (с 489 до 5 683), из Китая – в 8,5 раз (с 2 223 до 18 954), из Индии – в 4,7 раза (с 1 245 до 5 887), из Южной Кореи – в 3,8 раза (с 939 до 3 585), из Ирана – в 3,8 раза (с 237 до 897), из Германии – в 3 раза (с 1 659 до 5 054), из США – в 2,2 раза (с 1 237 до 2 761).

Основными направлениями отдыха иностранных туристов в стране являются город Алматы (77 308 туристов с 1 июня по 23 июля), город Астана (38 463 туриста), Алматинская область (19 049 туристов) и Мангистауская область (15 062 туриста).

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года в медицинских организациях Казахстана лечение получили 565 иностранцев.