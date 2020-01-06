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Число инфицированных неизвестной пневмонией в китайском Ухане возросло до 59

6 Января 2020 08:52
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Число инфицированных неизвестной пневмонией в китайском Ухане возросло до 59

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской комитет по делам здравоохранения.

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«По состоянию на 8:00 часов 5 января 2020 года в нашем городе выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией неизвестного происхождения. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое. У остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными. Случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано», - говорится в сообщении местного органа здравоохранения.

В настоящее время все пациенты проходят изолированное лечение в медицинских учреждениях города Ухань. Под наблюдением еще находится 163 человека, имевшие тесные контакты с больными.

Ранее сообщалось о 44 случаях заболевания вирусной пневмонией неизвестного происхождения.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Китай,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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