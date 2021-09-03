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Число инфицированных КВИ снизилось на треть в СКО

3 Сентября 2021 20:32
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Число инфицированных КВИ снизилось на треть в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за две недели зарегистрировали 1 603 случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что, по сравнению с аналогичным периодом, отмечается снижение заболеваемости на 29%.

«За сутки зарегистрировано 70 случаев, в том числе 66 - с симптомами заболевания. С начала регистрации заболеваемости в области инфицированных выявляют во всех возрастных категориях. Наибольший удельный вес отмечается в возрасте 60 лет и старше – 31%, 50-59 лет – 18% и 40-49 лет – 13%», - сказал А.Кушбасов.

Из общего числа случаев – 22 515 – при профилактическом обследовании выявлены 13% инфицированных, 65% зарегистрировано среди лиц, обратившихся за медицинской помощью и 23% выявили среди контактных.

«Продолжается регистрация завозных случаев инфицирования. С октября прошлого года через пункты пропуска на автомобильных дорогах прибыли 237 234 человека. У 5 294 граждан РК не было справок, их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявлено 315 человек с положительным результатом. 1300 иностранным гражданам въезд был запрещен из-за отсутствия справки о прохождении теста», - проинформировал А. Кушбасов.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области снизилось ежесуточное число инфицированных коронавирусом.


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#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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