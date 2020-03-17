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Число инфицированных коронавирусом в Турции достигло 47
АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Выявлено 29 новых случаев заражения, сообщил глава Минздрава Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
В Турции зафиксированы еще 29 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число инфицированных в стране возросло до 47 человек. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Вместе с новыми пациентами, у которых диагностировано заболевание, общее число инфицированных достигло 47 человек», - сказал глава ведомства.
Коджа отметил, что большинство подтвержденных случаев прямо или косвенно связаны с выездом за границу.
«Последние 29 случаев прямо или косвенно связаны с США, Ближним Востоком и Европой, трое из заболевших вернулись из умры (малый хадж – ред.)», - рассказал он.
Он предупредил, что риск заражения, связанный с посещением зарубежных стран, продолжает оставаться высоким.
Министр подчеркнул важность строгого следования мерам профилактики COVID-19.
Вчера сообщалось о том, что в целом по стране число инфицированных достигло 18 человек.
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