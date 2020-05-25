Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,4 млн

БАЛТИМОР. КАЗИНФОРМ – Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило отметку 5,4 миллиона человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

При этом количество летальный исходов выросло с 337 тысяч до 345 тысяч за последние сутки.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в США – 1 643 246 случаев коронавируса. На втором месте Бразилия – там 363 211 случаев заражения. На несколько тысяч случаев меньше в России – 344 481 инфицированный.

В Европе лидером по количеству случаев заражения остается Великобритания – 260 916 случаев. В Испании зафиксировано 235 772 случая, в Италии – 229 858 и во Франции 182 709 случаев.

На сегодня самое большое количество летальных исходов зарегистрировано в США – 97 720. На втором месте с 36 875 случаями Великобритания. На третьем месте Италия – там от нового вируса скончались 32 785 человек.



