Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,4 млн
БАЛТИМОР. КАЗИНФОРМ – Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило отметку 5,4 миллиона человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
При этом количество летальный исходов выросло с 337 тысяч до 345 тысяч за последние сутки.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в США – 1 643 246 случаев коронавируса. На втором месте Бразилия – там 363 211 случаев заражения. На несколько тысяч случаев меньше в России – 344 481 инфицированный.
В Европе лидером по количеству случаев заражения остается Великобритания – 260 916 случаев. В Испании зафиксировано 235 772 случая, в Италии – 229 858 и во Франции 182 709 случаев.
На сегодня самое большое количество летальных исходов зарегистрировано в США – 97 720. На втором месте с 36 875 случаями Великобритания. На третьем месте Италия – там от нового вируса скончались 32 785 человек.
- В каких условиях работают открывшиеся ТРЦ в Алматы
- 42500: Утверждены правила пересмотра заявлений казахстанцев, которым не назначили соцвыплаты
- До 8531 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане
- СОБРовцы охраняли село с очагом коронавируса в СКО
- Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области
- До 4320 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана