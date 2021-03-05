Число инфицированных коронавирусом снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число больных коронавирусом сократилось с января в три раза – с более чем 1200 до 400 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболел 21 человек. Среди них 10 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. В Исатайском районе -2 человека, Индерскос – 1. Заболевание у 10 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 117 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 65 человек, в районных инфекционных стационарах - 15, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 241 человек. С начала января число инфицированных в области снизилось в три раза.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 20 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «зеленую» зону.