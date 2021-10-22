Число инфицированных коронавирусом растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 159 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, почти треть новых случаев приходится на Петропавловск – здесь выявили 50 инфицированных за сутки. В Кызылжарском районе – 23 человека с положительным результатом ПЦР-анализа, в районе М. Жумабаева – 15, Жамбылском и Есильском – по 11 человек, в Аккайынском и Айыртауском – по 10, в Тайыншинском – 8, Мамлютском – 7, в Акжарском и районе Шал акына – по пять новых случаев, в Уалихановском районе – четыре.

Всего за сутки в регионе лаборатории провели 1 696 ПЦР-исследование на коронавирус.

Из 159 новых случаев к бессимптомному носительству относятся девять. У 153 человек анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям, у шести – с целью эпиднадзора.

Общее число инфицированных по области достигло 27 279. В том числе 6 943 случая бессимптомного носительства. Завозных всего 455.

С начала пандемии лаборатории региона провели 487 621 исследование на коронавирус. Положительных результатов 5,3%.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 октября, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне по распространению коронавируса в РК.