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    13:30, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Число инфицированных коронавирусом превысило 15 тысяч в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у 11 человек были симптомы заболевания COVID-19, у двоих какие-либо признаки инфицирования отсутствовали. Коронавирус выявили у троих жителей Петропавловска, по четыре новых инфицированных зарегистрированы в Мамлютском и районе М. Жумабаева, по одному – в Кызылжарском и районе Шал акына.

    У 12 человек анализ взяли по эпидемиологическим показаниям, у одного – с целью эпиднадзора. За сутки четыре лаборатории области провели 1 038 исследований.

    Всего на 14 июня в регионе зарегистрировали 15 012 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 9 536 – с симптомами заболевания, 5 476 – бессимптомное носительство. 443 – относятся к завозным случаям.

    За период пандемии лаборатории провели 354 528 ПЦР-исследований на коронавирус.

    Ранее в Минздраве РК сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в области за неделю сократилось в два раза. Основную долю инфицированных составляют люди в возрасте старше 60 лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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