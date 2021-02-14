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    22:10, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Число инфицированных коронавирусом на Тенгизе сократилось до 300 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на месторождении Тенгиз сократилось число инфицированных КВИ. В настоящее время лечение проходят 317 человек – самый низкий показатель с осени прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 48 человек. Среди них 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 29 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Махамбетского района - 1, Курмангазинского – 2, Индерского – 2 человека. Заболевание у 11 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 188 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 75 человек, в районных инфекционных стационарах - 25, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 317 человек. Это самый низкий показатель с осени 2020 года.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 62 человека.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «зеленую» зону.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК
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