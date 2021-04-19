РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:43, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки в Атырауской области выявлено 127 инфицированных COVID-19. Наблюдается рост числа заболевших на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «За последние сутки в городе Атырау подтверждено 87 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших на месторождении Тенгиз, где в последние дни было очень мало вновь выявленных больных. Растет число зараженных и в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился: у 7 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского, у 5 жителей Курмангазинского, у 1 жителя Махамбетского и у 2 жителей Макатского районов. Заболевание у 62 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 65 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 95 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1006 человек, в модульной больнице - 174, в инфекционном стационаре областной больницы - 110 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 126. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 151», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!