Число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки в Атырауской области выявлено 127 инфицированных COVID-19. Наблюдается рост числа заболевших на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 87 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших на месторождении Тенгиз, где в последние дни было очень мало вновь выявленных больных. Растет число зараженных и в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился: у 7 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского, у 5 жителей Курмангазинского, у 1 жителя Махамбетского и у 2 жителей Макатского районов. Заболевание у 62 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 65 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 95 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1006 человек, в модульной больнице - 174, в инфекционном стационаре областной больницы - 110 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 126. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 151», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.