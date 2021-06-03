Число инфицированных COVID-19 вновь выросло в Атырауской области
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, в результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.
Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 18 зараженных Covid-19, в Кызылкогинском районе - 4, в Курмангазинском и Махамбетском районах - по одному случаю.
Заболевание у 45 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 37 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.
В домашних условиях получают лечение 620 человек, в модульной больнице - 129, во второй областной больнице – 110 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 31, в районных инфекционных стационарах - 103. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68.
По темпам распространения инфекции Атырауская область пока расположена в «желтой» зоне.
Как ранее сообщалось, 57 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса.