Число инфицированных COVID-19 вновь выросло в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 82 заболевших, что в два раза больше показателей прошлых дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, в результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 18 зараженных Covid-19, в Кызылкогинском районе - 4, в Курмангазинском и Махамбетском районах - по одному случаю.

Заболевание у 45 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 37 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.

В домашних условиях получают лечение 620 человек, в модульной больнице - 129, во второй областной больнице – 110 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 31, в районных инфекционных стационарах - 103. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68.

По темпам распространения инфекции Атырауская область пока расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 57 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса.