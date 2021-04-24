Число инфицированных COVID-19 в Атырауской области превысило 1800 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки было выявлено 133 новых случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 96 случаев заражения COVID-19 из 133 по области. В результате скрининга было выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 10 жителей Жылыойского района, у 5 жителей Кызылкугинского района, у 7 жителей Индерского, у 3 жителей Курмангазинского, у 1 жителя Махамбетского и у 1 жителя Макатского районов. Заболевание у 65 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 68 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 86 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1173 человека, в модульной больнице - 178, в инфекционном стационаре областной больницы - 93 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 66, в районных инфекционных стационарах - 145. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 164. Всего 1819 человек», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Напомним, сегодня 17 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область.