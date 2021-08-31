Число инфицированных COVID-19 сократилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 126 жителей Атырауской области. Это самый низкий показатель за минувшие две недели. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 126 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 85 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 4 заболевших, в Махамбетском районе - 1 человек.

Заболевание у 75 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 51 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 643 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 7 624 человека, в модульной больнице - 170, во второй областной больнице – 176 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 53, в кардиоцентре - 73, в ж/д больнице - 83 пациента, в областной больнице - 53, в общежитиях - 76, в районных инфекционных стационарах - 279. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 451 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.