Число инфицированных COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 выявили у 13 жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 7 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Двоих заболевших выявили в Курмангазинском районе.

Заболевание у 7 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 6 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 51 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 334 человека, в модульной больнице - 74, во второй областной больнице – 44 пациента, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.