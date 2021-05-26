РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:08, 25 Май 2021 | GMT +6

    Число инфицированных COVID-19 снизилось в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области снизилось число инфицированных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки выявлено 36 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 23 случая заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз.

    В Жылыойском районе выявлено трое зараженных Covid-19, по одному случаю заражения в Индерском, Курмангазинском и Махамбетском районах. Заболевание у 16 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 46 человек. В домашних условиях получают лечение 499 человек, в модульной больнице - 161, во второй областной больнице – 123 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 47, в районных инфекционных стационарах - 130. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!