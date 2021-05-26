Число инфицированных COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области снизилось число инфицированных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки выявлено 36 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 23 случая заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз.

В Жылыойском районе выявлено трое зараженных Covid-19, по одному случаю заражения в Индерском, Курмангазинском и Махамбетском районах. Заболевание у 16 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 46 человек. В домашних условиях получают лечение 499 человек, в модульной больнице - 161, во второй областной больнице – 123 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 47, в районных инфекционных стационарах - 130. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

