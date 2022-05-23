23 Мая 2022 18:12

Число инфицированных COVID-19 снижается в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в стране проведено 118 852 теста на коронавирус, из них 905 заборов дали положительный результат. Более тысячи пациентов выздоровели, а число скончавшихся составляет 5 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Как отмечает турецкий министр здравоохранения Ф. Коджа, Турция, как и многие другие страны мира продолжает безустанную борьбу с коронавирусной инфекцией и на сегодня достигла больших успехов. При сохранении подобной положительной динамики имеется большая вероятность отмены имеющихся антиковидных ограничений.

«Настал тот день, который мы так долго ждали. Число заражений за сутки снизилось до 905 человек. Если количество инфицированных в течение трех дней будет меньше одной тысячи, ношение масок в общественном транспорте станет добровольной, а не обязательной мерой», - сказал глава минздрава Турции.

Ранее власти Турции сообщали, что все антиковидные ограничения в стране могут быть отменены, когда суточное число заражений станет менее тысячи. Основная часть мер предосторожностей была отменена в марте этого года, а в конце апреля было решено придерживаться масочного режима только в медицинских учреждениях и общественном транспорте. При этом специалистами рекомендовалось населению старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не отказываться от ношения медицинских масок в местах большого скопления граждан.

Кроме того, президент Турции Р. Эрдоган заявлял, что проведение регулярных заседаний научным советом по коронавирусу при министерстве здравоохранения страны, как прежде, уже не требуется. Однако при каких-либо негативных проявлениях и значительном ухудшении положения совет незамедлительно начнет работу в рамках борьбы с COVID-19.