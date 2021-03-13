Число инфицированных COVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области снижается число инфицированных коронавирусом в областном центре, а также в районах и на месторождении Тенгиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлен 41 инфицированный коронавирусной инфекцией. Среди них 15 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 18 заболевших на месторождении Тенгиз, в Жылыойском и Макатском районах - по 2 человека, Индерском районе - 3, Исатайском -1. Заболевание у 15 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 133 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 75 человек, в районных инфекционных стационарах - 15, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 257 человек. С начала января число инфицированных в области снизилось в три раза.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 19 человек. По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

Напомним, 9 марта в Атырау началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».



