Число инфицированных COVID-19 растёт в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число инфицированных коронавирусом растёт в Атырауской области. 325 жителей региона проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 60 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 45 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском и Исатайском районах выявили по три случая заболевания, в Индерском и Махамбетском районах - по одному, в Кызылкогинском, Курмангазинском и Макатском районах - по два случая.

Заболевание у 36 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 24 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 53 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 339 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 99 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 10, в районных инфекционных стационарах - 65. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 39.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как сообщалось ранее, 1004 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.