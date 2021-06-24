РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:28, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Число инфицированных COVID-19 растёт в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число инфицированных коронавирусом растёт в Атырауской области. 325 жителей региона проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 60 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 45 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском и Исатайском районах выявили по три случая заболевания, в Индерском и Махамбетском районах - по одному, в Кызылкогинском, Курмангазинском и Макатском районах - по два случая.

    Заболевание у 36 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 24 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 53 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 339 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 99 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 10, в районных инфекционных стационарах - 65. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 39.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как сообщалось ранее, 1004 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!